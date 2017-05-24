Кудряшов: перед реваншем с Дуродолой я абсолютно спокоен

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов, владеющий поясом WBC Silver в первом тяжёлом весе, заявил, что не испытывает волнения поедет матчем-реваншем с Оланреваджу Дуродолой, запланированным на 3 июня в Ростове-на-Дону.

«Я и без Дуродолы являюсь первым в рейтинге WBC. Но это реванш, это принципиально. Дуродола достаточно неплохо выступил (в победном бою) в Казани. Я думаю, он так же уверен в своей победе. И этот факт делает бой более интересным. На этот бой можно многое «навешать» – поединок у меня дома, дополнительная ответственность, главный бой вечера, реванш… Но внутренне я абсолютно спокоен сейчас, по ощущениям для меня это обычный бой. Никакого волнения больше, чем обычно, я не испытываю», — цитирует Кудряшова «Р-Спорт».