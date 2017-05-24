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Роберт Штиглиц объявил о завершении карьеры

24 мая 2017, среда. 14:55. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO Роберт Штиглиц (50-5-2, 29 КО), уроженец Ейска, проживающий в Германии, объявил о завершении боксёрской карьеры, сообщает BoxingScene.

Свой последний бой Штиглиц провёл в марте текущего года против Николы Секлочи, в котором защитил титул чемпиона Европы по версии EBU, сведя поединок к ничьей.

Титул WBO Штиглиц завоевал в октябре 2009 года в бою с Кароли Балзаи и удерживал его до встречи с Артуром Абрахамом в октябре 2012 года, которому проиграл по очкам. Впоследствии Штиглиц взял реванш у Абрахама, победив его техническим нокаутом, однако в последующих двух встречах вновь проиграл ему.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Роберт Штиглиц
Новости. Бокс/ММА
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