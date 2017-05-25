Хорн: Пакьяо плохо выглядит на тренировках? Это хорошо

Австралийский боксёр Джефф Хорн прокомментировал слухи о том, что Мэнни Пакьяо, с которым ему предстоит встретиться на ринге 2 июля в Брисбене (Австралия), неважно выглядит на тренировках. Ранее тренер Пакьяо Фредди Роуч заявил, что никогда не видел столь ужасных спаррингов от Пакьяо.

«Я слышал все эти сообщения, что Пакьяо выглядит ужасно в спаррингах, и это здорово. Я всё время думаю, что он недооценил меня. Его помощники рассказывали ему, что я не соответствую классу тех парней, которых он избил, и я надеюсь, что они продолжают говорить ему то же самое», — цитирует Хорна BoxingScene.