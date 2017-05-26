Тренер Кудряшова: о слабых местах Дуродолы поговорим в ринге

Тренер чемпиона WBC Silver в первом тяжёлом весе Дмитрия Кудряшова Николай Тимофеев рассказал о подготовке своего подопечного к матчу-реваншу с Оланреваджу Дуродолой, запланированному на 3 июня в Ростове-на-Дону.

«Подготовку к предстоящему бою оцениваю на отлично, — поделился тренер. — Были созданы все условия для качественных тренировок, Дмитрий очень мотивирован.

Дуродола — жёсткий боец, который привык оказывать прессинг и выбрасывать силовые удары. Он идёт вперёд, очень активен и опасен, поэтому ни о какой недооценке соперника не идёт и речи. Что касается его слабых сторон, то о них поговорим в квадрате ринга.

Дмитрий просто должен выйти и боксировать. Показывать свой бокс и чётко выполнять установки на поединок», — цитирует Тимофеева официальный сайт компании «Мир бокса».