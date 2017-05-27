Сен-Пьер: не могу драться до ноября из-за операции на глазу

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер заверил, что не готов выходить на ринг до ноября только по медицинским причинам — ветеран восстанавливается после травмы глаза. Неготовность Сен-Пьера драться летом сорвала его бой с чемпионом среднего веса Майклом Биспингом.

«Мне надо было провести операцию, это требует времени, и в UFC об этом знали. Они знали, что я не смогу драться летом по медицинским причинам, но всё равно настаивали на той пресс-конференции с Майклом и мной. Меня и мою команду это не радовало. Мы хотели драться с Майклом, но не хотели сразу об этом объявлять. Но из-за деловых целей они продавили это объявление.

Большинство людей думают, что я не хочу драться летом. Но причина в здоровье, оно отличное, но мне надо поправиться. Я не могу начать спарринги до сентября, и, значит, драться смогу после октября», — цитирует Сен-Пьера Sherdog.