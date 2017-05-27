Александр Волков проведёт бой со Стефаном Штруве

Боец UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков узнал имя следующего соперника. Им станет голландец Стефан Штруве. Противостояние бойцов пройдёт на турнире UFC в Роттердаме 2 сентября, сообщает официальный сайт промоутеров.

Александр Волков свой предыдущий поединок провёл в апреле этого года, когда победил единогласным решением судей Роя Нельсона. Для россиянина это был второй бой под эгидой UFC.

Что касается Штруве, то для него бой с Волковым станет девятнадцатым в UFC. На данный момент победная серия голландца насчитывает 2 поединка (с Антонио Силвой и Даниэлем Омельянчуком). Всего же в активе Штруве 12 побед в UFC.