Кудряшов и Дуродола посмотрели друг другу в глаза. Фоторепортаж

29 мая в Москве в отеле «Ренессанс Монарх Центр» состоялась пресс-конференция обладателя титула WBC Silver в первом тяжёлом весе российского боксёра Дмитрия Кудряшова и нигерийца Оланреванджу Дуродолы. Их матч-реванш станет главным событием вечера бокса, который пройдёт 3 июня во «Дворце Спорта» в Ростове-на-Дону. Изначально поединок должен был пройти 20 мая, однако сторона Дуродолы настояла на переносе даты боя.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с пресс-конференции Дмитрия Кудряшова и Оланреванджу Дуродолы, подготовленные специальными фотокорреспондентами.