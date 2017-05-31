Шлеменко: с Хэлси только в стойке и нужно драться

Российский боец ММА Александр Шлеменко предположил, что ему необходимо делать для победы в матче-реванше с американцем Брендоном Хэлси, запланированном на 1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнира M-1 Challenge 79.

«Я после того поражения провёл шесть боев и все выиграл. Хэлси – классический представитель американской школы, в которой важно быть как можно крупнее и здоровее, гонять как можно больше веса. Он из вольной борьбы, откуда большинство американских бойцов и выходят.

С ним только в стойке и надо сражаться. Бороться с ним не надо, потому что он крупный и здоровый. И сам этого не скрывает. Хэлси будет искать свой шанс в партере, чтобы там меня удержать или сделать какой-то приём. Это его ключ к успеху, потому что он не ударник и в стойке работает плохо», — цитирует Шлеменко «Советский спорт».