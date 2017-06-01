Хан про Брука: лучше попасть в нокаут, чем сдаться

Бывший чемпион мира Амир Хан раскритиковал экс-чемпиона полусреднего веса Келла Брука за решение сдаться в бою с Эрролом Спенсом. Брук опустился на колено и дождался окончания счёта рефери в 11-м раунде, так как плохо видел из-за травмы глаза. В этом бою Брук потерял титул чемпиона мира по версии IBF.

«Лучше попасть в нокаут или пропустить мощный удар, чем встать на колено и сказать: „Сдаюсь“. Боец месяцами готовится к бою. Титулы для него важнее всего в жизни», — приводит слова Хана Boxing News 24.