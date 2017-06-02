Кудряшов: будьте уверены, я разберусь с Дуродолой

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов выразил уверенность, что ему удастся взять реванш у нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Поединок состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.

«Если ты не уверен в положительном исходе, зачем выходить в ринг? Пытать удачу? Нет, это не для меня. Я точно знаю, как победить Дуродолу, и будьте уверены, разберусь с ним. Я профессиональный боксер, выхожу и делаю свою работу. Для меня это просто очередной бой, без каких-либо подтекстов, предысторий и смыслов. Конечно, наша команда понимает, что это сам по себе очень важный поединок, бой за право драться с чемпионом WBC Silver. Но, повторюсь, каких-то особых чувств к Дуродоле не испытываю. Я просто должен выйти и сделать своё дело», — приводит слова Кудряшова 161.ru.