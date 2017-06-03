Менеджер Шлеменко: уверен, мы увидим Александра в действии в ближайшее время

Алексей Жернаков, менеджер бойца ММА Александра Шлеменко, рассказал о дальнейших планах россиянина. Накануне Шлеменко одержал победу над американцем Брэндоном Хэлси на турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79.

«Пока у нас нет контракта, подписанного на конкретную дату и на конкретного соперника. Переговоры ведутся, но делать какие-то однозначные заявления пока преждевременно. Конкретики нет. Но я уверен, что мы увидим Александра в действии в ближайшее время», — приводит слова Жернакова «Газета.Ru».