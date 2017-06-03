Фонфара перевесил Стивенсона

В ночь с субботы на воскресенье в Монреале пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжёлом весе между обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (28-1, 23 КО) и претендентом Анджеем Фонфарой (29-4, 17 КО).

Накануне встречи боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам поляк оказался тяжелее оппонента. Весы под Фонфарой показали 174,25 фунта (79,038 кг), в то время как Стивенсон потянул на 173,5 фунта (78,698 кг).

Также в рамках этого вечера бокса состоится бой между экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Жаном Паскалем и официальным претендентом на пояс WBC Элейдером Альваресом.