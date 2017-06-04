Тони Беллью хотел бы встретиться с Джозефом Паркером в конце этого года

Почётный чемпион мира в первом тяжёлом весе Тони Беллью, заявил, что вернётся на ринг ближе к концу года, также британец назвал основной круг потенциальных соперников на свой следующий поединок.

«Я вернусь до конца этого года, в ноябре или декабре. Моим соперником будет Хэй или Паркер, также не исключаю вариант с Деонтеем Уайлдером. Но нет никаких сомнений, что следующим оппонентом станет один из них.

Да, у меня есть незаконченное дело с Дэвидом Хэем, но, откровенно говоря, мысль о возможности стать чемпионом мира в супертяжёлом весе не даёт мне покоя, так что я бы предпочёл встретиться с Паркером", — приводит слова Беллью Sky Sports.