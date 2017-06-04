Стивенсон: я — король, не моя вина, что Ковалёв соскочил

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон заявил, что считает себя сильнейшим в своей категории, хоть и не встречался с другими чемпионами.

«Я — король. Критика меня не беспокоит. Я уже четыре года чемпион. Все эти разговоры ничего не значат. Не моя вина, что Ковалёв соскочил с боя. Не моя вина, что Хопкинс ушёл на HBO. Я не переживаю и не слушаю критиков. Я король в полутяжёлом весе. А когда ты король, тебя, конечно, будут критиковать. Людям это не нравится, и они болтают, болтают, болтают. Могут болтать, я всё равно чемпион», — приводит слова Стивенсона The Montreal Gazette.