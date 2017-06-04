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Стивенсон: я — король, не моя вина, что Ковалёв соскочил

4 июня 2017, воскресенье. 19:13. Бокс/ММА

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC Адонис Стивенсон заявил, что считает себя сильнейшим в своей категории, хоть и не встречался с другими чемпионами.

«Я — король. Критика меня не беспокоит. Я уже четыре года чемпион. Все эти разговоры ничего не значат. Не моя вина, что Ковалёв соскочил с боя. Не моя вина, что Хопкинс ушёл на HBO. Я не переживаю и не слушаю критиков. Я король в полутяжёлом весе. А когда ты король, тебя, конечно, будут критиковать. Людям это не нравится, и они болтают, болтают, болтают. Могут болтать, я всё равно чемпион», — приводит слова Стивенсона The Montreal Gazette.

Источник: Montreal Gazette Сообщить об ошибке
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Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
4 июня 2017, воскресенье
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