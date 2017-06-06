Паскаль: я ещё не завершил карьеры и могу биться на высшем уровне

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Жан Паскаль (31-5-1, 18 КО), уступивший в минувшие выходные Элейдеру Альваресу (23-0, 11 КО), заявил, что, невзирая на третье поражение в пяти последних поединках, он не намерен завершать карьеру.

«Я тяжело готовился к бою с Альваресом, я чувствовал, что готов к поединку, и думал, что выиграю. Но я должен отдать должное Элейдеру, он прекрасный боец, и он заслужил победу в этом близком бою. Я пропустил очень много джебов, и я знаю, что мне нужно сделать, чтобы больше не проигрывать бои таким образом.

Конечно, я собираюсь продолжать карьеру. Я ещё не завершил её и знаю, что могу биться на высшем уровне. Мне нужно стать лучше в некоторых компонентах, потому как в свои 34 я боксирую так же, как и в 24. Сейчас гораздо важнее стать лучше в защите, и, конечно, я должен быть активнее в ринге.

Я не знаю, когда пройдёт мой следующий бой, но мы постараемся организовать его как можно быстрее. Я не исключаю реванша с Лучианом Буте, для нас интересны все варианты", — приводит слова Паскаля Boxingtalk.