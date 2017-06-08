Келл Брук будет прооперирован 16 июня

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Келл Брук ляжет на операционный стол 16 июня, об этом сообщает World Boxing News.

Британцу предстоит плановое хирургическое вмешательство, связанное с переломом глазницы. Эту травму Брук получил в своём предыдущем бою с Эрролом Спенсом.

Ранее Брук уже испытывал подобные проблемы, после боя с Геннадием Головкиным у Келла также был диагностирован перелом глазницы. Тогда на полное восстановление после операции у боксёра ушло три месяца.

Планируется, что следующий бой Брук проведёт против другого экс-чемпиона — Амира Хана, вместе с тем, в команде Келла отказываются комментировать данную информацию до тех пор, пока их подопечный не будет прооперирован.