Хант: хочу больших боёв

После победы над Дерриком Льюисом на турнире UFC Fight Night 110 43-летний Марк Хант дал понять, что пока ещё не намерен завершать карьеру. По словам новозеландца, в его планы входит полностью доработать контракт с промоушеном, и лишь после этого он подумает об уходе из спорта.

«Если бы бой против Льюиса в Окленде был моим последним, то это было бы прекрасно. Но, похоже, что у меня ещё осталось время. Я хочу больших боёв с топовыми соперниками. У меня осталось всего несколько боёв, так что готов драться с любыми соперниками из тех, кто выше меня в рейтинге.

Что касается завершения карьеры, то по контракту у меня пара поединков, и на этом всё", — приводит слова Ханта Sherdog.