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Хант: для меня Оверем всегда будет мошенником

11 июня 2017, воскресенье. 14:44. Бокс/ММА

Боец UFC Марк Хант после победы над Дерриком Уильямсом на турнире UFC Fight Nights 110, заявил, что не считает своего бывшего соперника Алистайра Оверема честным спортсменом.

«Он всегда для меня будет мошенником и бомжом, независимо от того, выиграл он у меня или нет. Вы не знаете, добился бы ли он всех своих результатов, не используй он стероиды. Прости Алистайр, но ты мошенник», — приводит слова Ханта MMAJunkie.

Отметим, что в марте этого года на турнире UFC 209 Оверем нокаутировал Ханта в третьем раунде.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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UFC Алистайр Оверем
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