Бивол: не хочу, чтобы мой стиль боя ассоциировали со стилем Ковалёва

Временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что не хочет быть похожим на экс-чемпиона WBA/WBO/IBF Сергея Ковалёва.

«Конечно, у Сергея громкое имя в боксе, громкое имя в Америке, но я не хочу, чтобы меня с ним путали. Не хочу, чтобы мой стиль боя ассоциировали с его, ведь я хочу быть самим собой. Хочу, чтобы люди наслаждались моим стилем бокса. У него громкое имя, но я надеюсь сделать громким своё. И люди будут радоваться моему собственному стилю», — приводит слова Бивола Boxing News 24.