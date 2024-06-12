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Глава WBC отреагировал на слух о возвращении Пакьяо

Глава WBC отреагировал на слух о возвращении Пакьяо
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на слух о возможном возвращении на ринг бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Мне кажется это интересным. Пакьяо — легендарный боксёр, и, без сомнений, у него всё ещё есть возможность выйти в ринг. Его последние медицинские тесты были удовлетворительными, он элитный боец.

Мы пока не получали официального запроса, и я знаю, что есть желание, но нам нужно дождаться чего-то официального. Мэнни Пакьяо уже добился всего в ринге, и он не рискует больше, чем любой другой боксёр», — приводит слова Сулеймана World Boxing News.

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