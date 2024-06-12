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«Только один из нас был отправлен в глухой нокаут». Хилл ответил Перейре

«Только один из нас был отправлен в глухой нокаут». Хилл ответил Перейре
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры.

«Забавно то, что только один из нас был отправлен в глухой нокаут, нуждался в кислороде и помощи нескольких человек, чтобы подняться на ноги!!! Не беспокойся, очень скоро я напомню тебе это чувство!» — написал в своих социальных сетях Хилл.

Напомним, Алекс Перейра и Джамал Хилл провели бой на турнире UFC 300, который состоялся в Лас-Вегасе 13 апреля. Бой завершился победой Алекса нокаутом в первом раунде. Таким образом, Перейра впервые в карьере смог успешно защитить пояс UFC.

В активе Джамала Хилла 12 побед, два поражения, а также один бой был признан несостоявшимся.

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