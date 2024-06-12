«Садишься в машину, а там будто в печке». Павлович удивлён климатом Саудовской Аравии

Топовый российский боец ММА Сергей Павлович высказался о климате в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Жара в Рияде — это что-то невероятное! Садишься в машину, а там будто в печке. Постоянно приходится ждать, пока кондиционер справится с этой раскалённой атмосферой. Такая вот наша повседневная реальность в данный момент», — написал в своих социальных сетях Павлович.

Фото: Социальные сети Сергея Павловича

Напомним, следующий поединок Павлович проведёт против Александра Волкова на первом турнире UFC в Саудовской Аравии.

В последнем бою, проходившем в ноябре прошлого года, Сергей встречался с британцем Томом Аспиналлом. Бойцы сражались за временный титул лиги в тяжёлом весе. Россиянин уступил нокаутом в первом раунде. Александр в сентябре 2023-го сражался с австралийцем Таем Туивасой и победил его удушающим приёмом.