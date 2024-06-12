Минеев сказал, может ли он в будущем подружиться с Исмаиловым

Именитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался насчёт третьего поединка с известным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт по правилам бокса. Их противостояние планируется провести в Москве на площадке Live Арена 20 июля.

«Меня спрашивали: можем ли видеть вас в последующем друзьями? Нет. Неадекватно после нокаута вставать и говорить «я победил», что «последнее слово за мной», «я не уважаю его как человека». Этого я не понял. Мы на разных волнах. Мы не враги, мы противники в ринге. Между нами, кроме спортивного противостояния, ничего нет. Все спортивные мероприятия мы проводим ради того, чтобы сплачиваться и объединяться», — сказал Владимир во время пресс-конференции.