Исраэль Адесанья: мне больше не нужны пояса, я иду за головами

Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе нигериец Исраэль Адесанья сказал, ради чего собирается вернуться в октагон.

«Многие фанаты пишут мне: «Надеюсь ты вернёшь себе пояс». У меня есть пояса, мне они больше не нужны. Я иду за головами», — сказал Исраэль в видео, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

Предполагается, что следующий поединок Исраэль Адесанья проведёт против действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси на турнире UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 293 в Сиднее, Исраэль Адесанья разделил октагон с американцем Шоном Стриклендом. Бой завершился победой Шона единогласным решением судей.