Гвоздик ответил, как относится к статусу аутсайдера в бою с Бенавидесом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о статусе аутсайдера перед боем с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом.

«Мне удобней быть аутсайдером. Потому что это сразу же снимает груз ответственности. Нет вопросов. Это первый раз для меня. Я аутсайдер? Ну и хорошо. Вообще нет никаких проблем. Если честно, это даже справедливо. Бенавидес — большая звезда», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Tike_Myson.

Александру Гвоздику 37 лет. Украинец является бывшим обладателем титула WBC в полутяжёлом весе. Он завершил карьеру в 2020 году, однако вернулся в начале 2023-го, одержав три победы подряд.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).