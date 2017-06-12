Хирн: реванш Беллью — Хэй может состояться в декабре

Промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем может состояться в декабре текущего года. В марте Беллью досрочно победил Хэя, который разорвал ахиллово сухожилие по ходу поединка.

«В связи с травмой Дэвида реванш надо оставить на декабрь. Хотя он может быть готов к октябрю-ноябрю, мы хотим, чтобы он был в форме на 110 %. Я верю, что Тони может побить чемпиона WBO Джозефа Паркера и стать чемпионом мира. Но хочу, чтобы он провёл реванш с Хэем и выиграл безо всяких оправданий. Тони готов к реваншу. Главное, чтобы он получил во время переговоров уважение, которого не было перед первым боем», — приводит слова Хирна Sky Sports.