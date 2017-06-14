В Интернет попала запись боя Брюса Ли по правилам MMA

В Интернет попала единственная видеозапись настоящего боя с участием кинозвезды и популяризатора боевых искусств Брюса Ли. Он сразился со своим учеником Тедом Вонгом по правилам смешанных единоборств. Бой прошёл в США в калифорнийской школе «Джит Кун-До», которую основал Ли.

Из-за правил соперникам пришлось использовать защитную амуницию. Отметим, что устоявшейся системы смешанных единоборств во времена Ли не существовало. Однако он одним из первых начал смешивать боевые искусства, что позволило главе UFC Дэне Уайту назвать его «отцом MMA».

Видео поединка доступно на YouTube