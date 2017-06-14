Джексон: сказал Ковалёву принять решение судей в первом бою с Уордом

Тренер Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон рассказал, что призывал россиянина перестать злиться на поражение решением судей в первом бою с Андре Уордом.

«Я каждый день говорил ему: „Не выходи на этот бой в поиске нокаута. Не злись так сильно на произошедшее. Судьи приняли решение и уже его не отменят. Ты должен это принять. Направь свой гнев на то, чтобы стать чемпионом. Но не делай так, что из-за него будешь пытаться нокаутировать Уорда каждым ударом“.

Шесть лет назад я сказал Сергею, что он побьёт Уорда. И первая половина первого боя это доказала. Теперь надо со второй попытки доказать это окончательно", — цитирует Джексона Boxing Scene.