Хэя оштрафовали на $ 32 тыс. за поведение перед боем с Беллью

Британский совет по контролю за боксом (BBBoC) оштрафовал бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя на 25 тыс. фунтов ($ 32 тыс.) стерлингов за поведение перед боем с Тони Беллью. Хэя обвинили в угрозах в адрес соперника и оскорблении его фанатов.

«Стюарды BBBoC рассмотрели поведение и комментарии Дэвида Хэя перед боем с Тони Беллью. Мистер Хэй признал, что его поведение было неправильным и создавало боксу плохую репутацию», — приводит текст заявления совета Boxing Scene.

Поединок завершился досрочной победой Беллью. Хэй порвал ахиллово сухожилие в этом поединке.