Де ла Хойя: бой Мейвезера с Макгрегором — это цирковое шоу

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказал своё отношение к поединку между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим, запланированному на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Это цирковое шоу. Цирк Ringling Brothers приезжает в город. Вот в чём вся суть. Взгляните на рекорд Макгрегора: он составляет 0-0-0. Очевидно, что любой, кто что-то понимает в боксе или единоборствах, знает, что Мейвезер никогда не получит за этот бой того кредита уважения, какого, по его мнению, заслуживает», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.