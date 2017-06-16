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Де ла Хойя: бой Мейвезера с Макгрегором — это цирковое шоу

16 июня 2017, пятница. 11:38. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя высказал своё отношение к поединку между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером-младшим, запланированному на 26 августа в Лас-Вегасе.

«Это цирковое шоу. Цирк Ringling Brothers приезжает в город. Вот в чём вся суть. Взгляните на рекорд Макгрегора: он составляет 0-0-0. Очевидно, что любой, кто что-то понимает в боксе или единоборствах, знает, что Мейвезер никогда не получит за этот бой того кредита уважения, какого, по его мнению, заслуживает», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Конор Макгрегор Оскар де ла Хойя Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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