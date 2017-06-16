Сергей Ковалёв проведёт защиту диплома 22 июня в Екатеринбурге

Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 KO), который продолжает подготовку к реваншу с чемпионом мира IBF/WBA/WBO Андре Уордом, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву рассказал, что уже 22 июня он прилетит в Россию, где проведёт защиту своего диплома.



«После боя 22 июня я прилечу в Россию на госэкзамен и защиту диплома в магистратуре Уральского государственного университета на кафедре бокса. Буду готовиться во время полёта в самолёте на родину, а затем буду штудировать научную литературу уже в Екатеринбурге», — сказал Ковалёв.

Бой Ковалёв — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США)