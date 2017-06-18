Ригондо и Бивол защитили титулы WBA, Магомедов проиграл Ариасу

В рамках андеркарда боя Сергей Ковалёв — Андре Уорд в Лас-Вегасе состоялось три поединка.

Российский боксёр Дмитрий Бивол победил американца Седрика Агнью в четвёртом раунде техническим нокаутом, защитив титул временного чемпиона WBA.

Во втором бое вечера россиянин Ариф Магомедов в 10-раундовом поединке уступил американцу Луису Ариасу в бою за титул чемпиона по версии Североамериканской боксёрской ассоциации (USBA). Поединок завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

Кроме того, кубинец Гильермо Ригондо победил мексиканца Мойсеса Флореса нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона WBA в весовой категории до 55,22 кг. Ригондо нанёс нокаутирующий удар Флоресу вместе с гонгом в конце первого раунда. Организаторы долго обсуждали, какое необходимо вынести решение, и в итоге отдали победу Ригондо.