Фергюсон: поздравляю Макгрегора, но мне нужен бой за титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств Тони Фергюсон призывает организовать поединок за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе.

Действующим полноценным чемпионом промоушена в этом дивизионе является ирландский боец Конор Макгрегор, которому в августе предстоит встреча в боксёрском ринге с Флойдом Мейвезером.

«Я рад за Макгрегора и должен поздравить его, он заработает гору денег. Но пусть он не забывает и о клетке, ведь у него мой пояс. Я по-прежнему здесь, и я хочу сразиться за титул временного чемпиона, пока Конор занят. Давайте сделаем это. Сейчас у меня 9 побед подряд, 10 будет ещё лучше.

Я хочу титул временного чемпиона. Не уверен, что кто-то из братьев Диасов согласится на бой. Они берегут своё наследие и боятся добавить в свой профессиональный рекорд ещё одно поражение. Дивизиону нужен настоящий чемпион, и он перед вами», — приводит слова Фергюсона MMAJunkie.