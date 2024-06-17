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Роберт Уиттакер высказался в адрес Хамзата Чимаева в связи с его снятием с боя

Роберт Уиттакер высказался в адрес Хамзата Чимаева в связи с его снятием с боя
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Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался в адрес непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева.

«У меня нет кислого привкуса во рту из-за этой ситуации. Честно говоря, я сочувствую ему и желаю скорейшего выздоровления. Мы работаем в индустрии развлечений, поэтому боремся и воспринимаем друг друга как соперников. Но за пределами клетки, в течение этих 15-25 минут, мы просто люди. Я хочу, чтобы он быстро восстановился и был здоров», — приводит слова Уиттакера портал MMAJunkie.

Напомним, из-за проблем со здоровьем Хамзат был вынужден сняться с поединка с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Бойцы должны были встретиться 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.

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