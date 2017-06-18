Уорд: разговоры про переход в супертяжёлый вес — это серьёзно

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд заявил, что всерьёз рассматривает варианты с выступлением в более тяжёлых категориях.

«Это серьёзно, всё по-настоящему. Пока у нас нет никаких договорённостей на бой в первом тяжёлом или супертяжёлом весе. Понимаю, что это звучит безумно для не самого большого бойца полутяжёлого веса. Но это всегда было моей мечтой, и мы с Вирджилом Хантером это обсуждали.

Я хорошо справляюсь с большими бойцами благодаря выносливости. И хоть я не самый большой, но сильный. Так что при подходящем варианте всё возможно. Это не просто слова, это на самом деле", — приводит слова Уорда East Side Boxing.