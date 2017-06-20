Виталий Бранчук сразится с Микаэлем Силандером на турнире M-1 Challenge 82

5 августа в Хельсинки на главном хоккейном стадионе страны Hartwall Arena состоится международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 82. Одним из главных событий этого шоу станет бой между украинцем Виталием Бранчуком (22-6 ) и чемпионом The Cage финном Микаэлем Силандером (16-5).

«На кону в этом бою будет стоять очень многое – победитель будет одним из главных кандидатов на встречу с победителем Гран-при и может в один шаг добраться до боя за титул чемпиона организации. Силандер является одной из главных MMA-звёзд в родной стране, и статус этот будет отстаивать со всей яростью героя из комиксов, в честь которого он носит боевое прозвище, а Бранчуку отступать некуда – он уже добирался до титульного боя в M-1 Global и второй шанс на заветный титул просто так терять не собирается», — сообщается в пресс-релизе организаторов турнира.