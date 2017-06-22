Миккель Кесслер отказался от участия во Всемирной серии бокса

Бывший чемпион мира во втором среднем весе датчанин Миккель Кесслер (46-3, 35 KO) сказал, что не намерен принимать участие во Всемирной суперсерии бокса, несмотря на то что ему была предоставлена Wild Card для выступления в турнире этой серии, сообщает BoxingScene.



«После четырёхлетнего простоя я пока ещё не готов выступать на самом высоком уровне. И в таких условиях было бы безответственно принимать участие в этом турнире. Я всегда говорил, что возвращаюсь не из-за денег», — прокомментировал своё решение Кесслер.



Датчанин планирует вернуться на ринг в октябре или ноябре, однако пока не определился с соперником.