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Умар Нурмагомедов потерял позиции в новом рейтинге UFC, Чимаев и Альдо — улучшили

Умар Нурмагомедов потерял позиции в новом рейтинге UFC, Чимаев и Альдо — улучшили
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Промоушен UFC обновил рейтинги бойцов, выступающих под его эгидой. Изменения произошли в нескольких дивизионах. Так, недавний соперник чемпиона лиги в наилегчайшем весе Александра Пантожи Стив Эрцег, проигравший ему единогласным решением судей, поднялся на одну позицию в дивизионе. В настоящий момент он девятый.

Жозе Альдо, победивший Джонатана Мартинеса на UFC 301, вошёл в топ-10 легчайшего веса. Сейчас он восьмой. Россиянин Умар Нурмагомедов, выступающий в этом же дивизионе, потерял одну позицию и теперь десятый.

Произошли изменения и в дивизионе Ислама Махачева. Так, американец Майкл Чендлер, которому предстоит встретиться с ирландцем Конором Макгрегором, улучшил своё положение на одну позицию. Сейчас он шестой. Бенеил Дариуш, напротив, в рейтинге опустился и теперь седьмой.

Кроме того, отметим, что на одну позицию поднялся Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе. Сейчас он десятый.

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