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Камару Усман показал, как встречался с Фрэнсисом Нганну в Африке

Камару Усман показал, как встречался с Фрэнсисом Нганну в Африке
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Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) нигерийского происхождения Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько фотографий с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. Снимки были сделаны в Камеруне.

«Как говорится, бог оставляет самые жёсткие битвы для самых жёстких солдат. Люблю тебя, мой брат», — подписал фото Усман.

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Ранее сообщалось, что Усман посетил похороны сына Фрэнсиса, чтобы поддержать своего друга. Напомним, ребёнок Нганну умер в возрасте полутора лет.

В общей сложности на счету Усмана в смешанных единоборствах 20 побед при четырёх поражениях. В активе Нганну 17 побед и три поражения.

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