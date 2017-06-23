Билеты на бой Мейвезер — Макгрегор не поступали в продажу

Глава UFC Дэна Уайт объявил, что в настоящее время билеты на бой между 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором не продаются.



«Билеты не выставлены на продажу. Пожалуйста, остерегайтесь обмана. Эта компания не возвращает деньги болельщикам. Мы сами объявим о начале продажи билетов», — написал Уайт в «Твиттере».



Ранее популярное билетное агентство Viagogo начало открыто продавать билеты на бой. Цены варьировались от 138 тыс. до 3,3 млн рублей. Поединок по правилам бокса Мейвезер-младший — Макгрегор запланирован на 26 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand.

Мейвезер против Макгрегора: поединок или цирк? 26 августа в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер встретится с Конором Макгрегором. Стоит ли уделять внимание этому событию и почему?