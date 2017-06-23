Тренер Макгрегора не исключил второго поединка с Мейвезером

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о планах своего подопечного на этот год, дав понять, что при определённых раскладах противостояние Макгрегора и Мейвезера может иметь две части.

«За последнюю неделю я получил много вопросов о том, когда же Конор вернётся в UFC. Я ожидаю, что это случится в этом году, хотя предсказать действия Макгрегора всегда сложно.

Если он выйдет на бой с Мейвезером и нокаутирует его в первом раунде, то, вероятно, мы услышим много разговоров о реванше. Но предварительно мы рассчитываем провести бой в UFC в декабре, вместе с тем пока мы полностью сосредоточены на встрече с Мейвезером", — приводит слова Каваны BoxingScene.

Поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе.