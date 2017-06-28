Пакьяо — о бое Мейвезер — Макгрегор: это может быть скучно

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо дал понять, что не собирается тратить время на просмотр поединка с участием своего бывшего соперника, экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера и чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Настоящий бой и лучший бой — Альварес — Головкин. Лучший будет драться с лучшим, и это тот поединок, который я буду смотреть. Что касается встречи Мейвезера и Макгрегора, то у Конора нет никаких шансов.

Вообще-то всё это может быть очень скучно. Макгрегор не сможет донести до Флойда хоть один полноценный удар. Да и как он сможет? У него нет никакого опыта в профессиональном боксе", — приводит слова филиппинца MMAJunkie.