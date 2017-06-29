Маркес сомневается, что Хорн способен нокаутировать Пакьяо

Хуан Мануэль Маркес не верит в то, что австралиец Джефф Хорн сможет нокаутировать Мэнни Пакьяо. Недавно Хорн сказал, что намерен подловить филиппинца таким же ударом, каким его отправил в нокаут Маркес в их четвёртом поединке.



«Чтобы нокаутировать Пакьяо, нужно знать его. Я провёл с ним на ринге 36 раундов перед нашим четвёртым боем. Я знал, что он будет делать, вот почему этот нокаут пришёл в наилучший момент, когда мы этого хотели. Хорн его не знает, поэтому ему будет тяжело нанести такой удар», — цитирует Маркеса ESPN Deportes.



Бой Пакьяо — Хорн состоится 2 июля в Брисбене (Австралия).