Рябинский: периодически Дрозд говорит о желании вернуться на ринг

Российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд, владеющий статусом чемпиона WBC «в отпуске», периодически изъявляет желание вернуться на ринг. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Из-за серьёзной травмы Дрозд был вынужден прервать карьеру и отказаться от титула чемпиона мира WBC, которым ныне владеет Тони Беллью.



«Мы очень много общаемся, решение — возвращаться или нет — зависит только от него. Периодически он что-то высказывает на эту тему (возвращения в бокс). Но надо понимать, это инстинкт бойца или же продуманные вещи», — цитирует Рябинского ТАСС.