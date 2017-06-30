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Рябинский: периодически Дрозд говорит о желании вернуться на ринг

30 июня 2017, пятница. 10:56. Бокс/ММА

Российский боксёр первого тяжёлого веса Григорий Дрозд, владеющий статусом чемпиона WBC «в отпуске», периодически изъявляет желание вернуться на ринг. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский. Из-за серьёзной травмы Дрозд был вынужден прервать карьеру и отказаться от титула чемпиона мира WBC, которым ныне владеет Тони Беллью.

«Мы очень много общаемся, решение — возвращаться или нет — зависит только от него. Периодически он что-то высказывает на эту тему (возвращения в бокс). Но надо понимать, это инстинкт бойца или же продуманные вещи», — цитирует Рябинского ТАСС.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Андрей Рябинский Григорий Дрозд
Новости. Бокс/ММА
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