Брэдли: у Хорна есть мощь, чтобы сделать что-то значимое

В преддверии титульного поединка между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном экс-чемпион мира в полусреднем весе, а также бывший соперник филиппинца Тимоти Брэдли заявил, что, невзирая на все сильные стороны филиппинца, у Хорна ест мощь, способная изменить ход боя.

«Мой совет Хорну — быть осторожным. Пакьяо по-прежнему очень быстр, да, в свои 38 он уже не тот, что был, но всё ещё феноменальный боец. Нельзя недооценивать его мощь и скорость. Он молниеносен, а работа его ног прекрасна.

Хорн не должен чувствовать себя неуязвимым. Если он поспешит и накинется на Пакьяо, тот поймает его тяжёлым левым. У Мэнни есть скорость, рефлексы и опыт. Но Хорн должен быть уверен в себе, он сильный парень с такой мощью, которая может сделать что-то значимое", — приводит слова американца Fightnews.

Встреча между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном запланирована на 2 июля в Брисбене.