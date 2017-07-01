Шафиков проиграл Истеру единогласным решением судей

Российский боксер Денис Шафиков уступил американцу Роберту Истеру-младшему в бою за титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе.

Поединок состоялся в Толедо (США) и завершился победой американца единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 116-112.

Для 32-летнего Шафикова это поражение стало третьим в карьере при 38 победах (20 КО) и одном ничейном результате. 26-летний Истер остался непобеждённым — на его счету теперь 20 побед (14 КО) и ни одного поражения или ничьи.

Перед боем Шафиков говорил, что опасается предвзятого судейства.