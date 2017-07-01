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Тренер Хорна: Джефф может нокаутировать Пакьяо любым ударом

1 июля 2017, суббота. 21:13. Бокс/ММА

2 июля в Брисбене состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе между Мэнни Пакьяо и Джеффом Хорном. Накануне встречи тренер последнего, Гленн Раштон, уверен, что его подопечному по силам нокаутировать филиппинца.

«Если люди думают, что Джефф выйдет в ринг и попробует нокаутировать Пакьяо просто одним ударом справа, как это пытался делать Джесси Варгас, то этого не будет. Джефф может нокаутировать Мэнни любым ударом. Нам не нужен нокаут, но мы хотим такой победы. Это может быть удар как по голове, так и по корпусу. Хорн — очень разноплановый боец», — приводит слова Раштона BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Мэнни Пакьяо
Новости. Бокс/ММА
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