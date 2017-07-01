Пакьяо: стану для Хорна учителем

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от поединка с Джеффом Хорном, который пройдёт 2 июля в Брисбене, и дал понять, что он намерен преподать урок более молодому оппоненту.

«Я готов к тому, что Джефф будет агрессивен. Я видел его бои, и он в порядке. Знаю, что он сейчас чувствует, потому что хорошо помню свой первый титульный бой. Если Хорн будет агрессивен, то зрители увидят отличный бой. Знаю, что в прошлом мой соперник был учителем. Я тоже учитель, но только в ринге», — приводит слова филиппинца BoxingScene.