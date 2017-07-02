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Оверем: Емельяненко не является лучшим тяжеловесом в истории

2 июля 2017, воскресенье. 10:52. Бокс/ММА

Боец UFC Алистайр Оверем прокомментировал недавнее поражение Фёдора Емельяненко в бою с Мэттом Митрионом, заявив, что россиянина нельзя считать лучшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств.

«У Фёдора была хорошая серия между 2000 и 2005 годом. Да, люди говорят о 10 лет без поражений, но с кем он дрался после 2005 года? Он дважды отказался от поединков со мной. Он мне нравится как человек, но надо советоваться со своим окружением, когда стоит прекратить выступления, чтобы не бросать тень на своё наследие.

Я знаю его, но не так хорошо. Не знаю, являются ли деньги для него мотивацией, ведь очевидно, что он получает хорошие деньги за бои, но я надеюсь, что он не разрушит своё наследие. Я знаю, что он прекращал выступать, пробовал заниматься политикой, такие вещи всегда плохо влияют на спортсменов. Я никогда не прекращал тренировочного процесса.

Является ли он самым великим тяжеловесом в истории? Нет, его нельзя назвать таковым. Во-первых, он отказался от боя со мной, когда я был чемпионом Strikeforce, а во-вторых, он должен был попробовать себя в UFC", — рассказал Оверем в интервью YouTube-каналу FightHubTV.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алистайр Оверем Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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