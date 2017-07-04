Роуч: я сказал Пакьяо, что ему стоит закончить карьеру

Тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч хочет, чтобы его подопечный завершил карьеру, однако филиппинец желает провести матч-реванш с Джеффом Хорном, от которого потерпел спорное поражение 2 июля в Брисбене (Австралия). Роуча беспокоит совмещение Пакьяо карьеры боксёра с обязанностями сенатора Филиппин. По мнению американца, политическая карьера не позволяет ему полноценно отдаваться боксу.



«Это меня беспокоит. Вот почему я сказал Пакьяо: «Эй, Мэнни, я думаю, тебе нужно уйти в отставку». Он ответил: «Ну а как насчёт реванша с этим парнем?» И я сказал: «Ну, может быть, матч-реванш, но затем — всё. Больше не может быть боёв с Флойдом Мейвезером и тому подобного». Я бы предложил Мэнни уйти прямо сейчас. Но он хочет провести матч-реванш в нейтральной зоне, а возможно, на Филиппинах. В качестве прощальной вечеринки это было бы здорово. Но на этом всё», — цитирует Роуча BoxingScene.